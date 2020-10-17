شرطة الشارقة تحيل متسبب حادث صدم محطة بترول إلى النيابة العامة

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة:

أدت السرعة الزائدة إلى وقوع حادث صدم نتيجة انحراف مركبة عن مسارها ودخولها محطة بترول على طريق الاتحاد بالشارقة، وإحداث أضرار مختلفة بالمحطة، وإلحاق إصابات بسيطة بعدد من عمال المحطة، وهروب قائد المركبة من موقع الحادث.



وكان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات المركزية في تمام الساعة 11:45 من مساء يوم الثلاثاء الماضي 13 أكتوبر، يفيد بوجود حادث صدم محطة بترول، على امتداد شارع الاتحاد، مع وجود أضرار مادية كبيرة، وهروب قائد المركبة من موقع الحادث.



وعليه انتقلت كافة فرق الاختصاص إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن الحادث وقع نتيجة انحراف المركبة عن مسارها الأوسط إلى جهة اليمين، ونتيجة للسرعة الزائدة لم يتمكن السائق من السيطرة على مقود المركبة، مما أدى إلى دخولها للمحطة بسرعة شديدة، واصطدامها بالرصيف واللوحة الإرشادية، والجهاز الخاص بتعبئة الوقود، ومن ثم تابعت المركبة سيرها خارج المحطة، وقد أسفر الحادث عن إصابة (2) من عمال محطة البترول بإصابات بسيطة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



ونتيجة لجهود البحث والتحري عن السائق، فقد تم إلقاء القبض عليه وتوقيفه، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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