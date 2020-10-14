محاكمة "مليونير محتال" ادعى الانتماء لأسرة ثرية وامتلاك طائرات خاصة

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح ثلاثة متهمين احتالوا على شركة هدايا باستخدام كشف حساب بنكي مزور، واستولوا على هدايا بقيمة 25 ألف درهم عبارة عن هاتفين نقالين، وزجاجتي عطر، وباقة من الورود الطبيعية، بعد ادعاء أحدهم أنه من عائلة ثرية في دبي، ويعمل رئيسا تنفيذيا لشركة طيران معروفة يملكها والدها، ولديه طائرات خاصة، ما دفع الشركة المجني عليها إلى إرسال الهدايا إلى المتهمين في القضية.

وقال رئيس النيابة الذي تولى التحقيق بالواقعة بنيابة بر دبي، المستشار أحمد عبد الله العطار، إن المتهم الأول اشترك مع آخر (مجهول) في تزوير كشف حساب مصرفي، على غرار المحررات غير الرسمية الصحيحة، وذلك لتنفيذ عملية تحويل وهمي للشركة المجني عليها، وإرسال صورة كشف الحساب المزور عبر تطبيق واتس اب لإقناع مسؤوليها بأنه قام فعلياً بتحويل المبالغ المطلوبة لشراء الهدايا المشار إليها بقيمة 25 ألفاً و800 درهم، وبناء على هذه الرسالة، وقناعة موظفي الشركة بإجراء التحويل، أرسلوا إليه البضاعة.

وأشار العطار إلى أن المتهم الأول أوهم الشركة المجني عليها بطريقة احتيالية، وبانتحال صفة غير صحيحة، واتخاذ اسم كاذب، أنه الرئيس التنفيذي لشركة طيران متخصصة في تأجير الطائرات الخاصة، وأنه من العائلات الثرية في دبي، ووالده يملك شركة معروفة، وأنه خارج الدولة، وطلب هدايا عبارة عن هاتفين نقالين من نوع آيفون اكس، وزجاجتي عطر، وباقة من الورود الطبيعية، لضيفين داخل الدولة يحتفلان بمناسبة سنوية، ولحبك حيله ومزاعمه، زودهم بصورة من كشف الحساب المزور لإثبات إمكاناته المالية، وأثبت فيها واقعة مزورة بقيامه بتحويل المبلغ من حسابه المصرفي في أحد البنوك إلى الحساب المصرفي للشركة المجني عليها على خلاف الحقيقة.

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