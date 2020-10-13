إصابة 3 أشخاص بحادثَيْ سير في دبي

المصدر: محمد فودة - دبي

أصيب ثلاثة أشخاص في حادثين مرورين مختلفين، خلال العطلة الأسبوعية، على شارعي: الشيخ محمد بن زايد، والخيل في دبي.

وذكر مصدر مروري أن شخصين أصيبا في الحادث الأول، وأصيب شخص ثالث في الحادث الثاني.

وأوضح أن الحادث الأول وقع في الساعة السابعة من مساء السبت الماضي، نتيجة تصادم مركبتين، نتيجة عدم الانتباه، لافتاً إلى أن المركبة الأولى شاحنة كانت تسير في طريقها الطبيعي، حينما اصطدمت بها من الخلف سيارة من طراز «لكزس»، ما أدى إلى انحشار سائقها داخل المركبة، وتعرضه لإصابة بليغة.

وأشار إلى أنه تم استدعاء الفرق المختصة، لإخراج السائق من المركبة باستخدام المعدات الهيدروليكية، ونقل بواسطة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، لافتاً إلى أن المركبة الأولى تعرضت للتدهور من قوة الاصطدام، وأصيب سائقها بإصابات بسيطة وخضع للعلاج، وانتقلت الدوريات المرورية إلى الموقع، لمباشرة تأمين حركة السير، والحفاظ على انسياب المرور.

وأضاف أن الحادث الثاني وقع على شارع الخيل، في نحو الساعة الثالثة والنصف صباح الجمعة الماضية، نتيجة الانحراف المفاجئ من قبل مركبة، واصطدامها بمركبة أخرى ثم تدهورها، ما أدى إلى إصابة سائقها بإصابات بليغة، مشيراً إلى انتقال الفرق المعنية إلى المكان، وخبير تخطيط الحوادث المرورية، لإعداد تقرير فني حول الحادث.

ولفت إلى أنه تم نقل السائق المصاب إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، مناشداً سائقي المركبات التزام الحيطة والحذر، أثناء القيادة، والتقيد بقانون السير والمرور، حفاظاً على أرواح وسلامة الآخرين من مستخدمي الطريق.

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