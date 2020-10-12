مخالفة 6 منشآت في دبي لعدم الالتزام بتدابير «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصلت فرق التفتيش الميداني، التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان، بأنه تمت، أول من أمس، مخالفة ست منشآت تجارية، شملت محال تجارة المنسوجات والأقمشة، ووكيل سفر وسياحة، وبقالة، ومحلاً لتحضير العصير.

وأوضحت أن مواقع المنشآت المخالفة شملت منطقتي «نايف» و«البدع»، فيما تركزت التجاوزات المرتكبة من قبل المنشآت المخالفة على عدم لبس الكمامات من قبل الموظفين والعاملين فيها.

كما وجهت فرق التفتيش، التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، تنبيهاً لمنشأة أخرى، لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، فيما بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 189 منشأة.

وشددت اقتصادية دبي على ضرورة إسهام فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية، التي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية، وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

ودعت مختلف فئات الجمهور إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق «مستهلك دبي» أو الاتصال على الرقم: 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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