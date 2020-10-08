شرطة أبوظبي تحذّر السائقين من إخفاء بيانات لوحة المركبة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى عدم إخفاء بيانات لوحات المركبات الخاصة بهم بأي شكل من الأشكال، مثل تحميل الدراجات الهوائية أو أغراض أخرى يتعذر معها رصد أرقام اللوحات أو تمييز الفئة والمصدر.

وذكرت أن المادة رقم 27 (ب) من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على تغريم مرتكبي الأعمال التي قد تؤدي إلى «عدم وضوح أرقام لوحات المركبة» غرامة مالية قدرها 400 درهم. وأكدت الحرص على تكثيف الرقابة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية بمخالفة أي مركبة لا تلتزم بتوضيح أرقام لوحاتها، وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي.

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