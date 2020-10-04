وفاة آسيوي دهساً في شارع الشيخ محمد بن زايد برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

توفي آسيوي، 64 عاما، نتيجة تعرضه لحادث دهس بسيارة يقودها مواطن في شارع الشيخ محمد بن زايد.

وكشف مدير إدارة المرور والدوريات العميد أحمد الصم النقبي، أن بلاغا ورد لغرفة العمليات بشرطة رأس الخيمة في تمام الساعة السابعة ودقيقتين، أفاد بوقوع حادث دهس بشارع الشيخ محمد بن زايد بالقرب من مخرج (126)، باتجاه خارج رأس الخيمة، نتج عنه وفاة آسيوي الجنسية يبلغ من العمر 64 عاما في موقع الحادث، بسبب عبوره الطريق في غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة، وتعرض لحادث دهس بمركبة يقودها مواطن يبلغ من العمر 27 عاما، حيث انتقلت دوريات الشرطة وسيارة الإسعاف والإنقاذ الى مكان موقع الحادث، وتم تحويل الملف للجهات المختصة لإستكمال الإجراءت القانونية

وناشد العميد النقبي أفراد المجتمع إلى عدم عبور الطرق إلا من الأماكن المخصصة لعبور المشاة وبعد التأكد من خلو الشارع من المركبات حفاظا علي سلامتهم، ومنعا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة التى تزهق الارواح، كما دعا سائقي المركبات إلى الانتباه وعدم الانشغال بغير الطريق والتقيد بالسرعات القانونية واتباع القواعد والتعليمات التي من شأنها تحقيق أمن الطرق والالتزام بقواعد السير والمرور للإسهام في الوصول لأعلى معاير السلامة المرورية وخفض نسبة الوفيات الناجمة عن الحوادث، متمنيا السلامة للجميع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news