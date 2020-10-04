مخالفة طيار نظم حفلاً على يخت دون مراعاة التدابير الاحترازية

المصدر: الإمارات اليوم ■دبي

غرّمت شرطة دبي طياراً يعمل بإحدى شركات الطيران 10 آلاف درهم، لتنظيمه حفلاً خاصاً على يخت بحضور 25 مدعواً، دون مراعاة اشتراطات السلامة، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وإجراءات التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد أن نشر الحضور مقاطع فيديو على موقع للتواصل لفعاليات الحفل.

وأكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف، أن شرطة دبي استدعت الطيار بعد انتشار مقاطع الفيديو، وأصدرت بحقه المخالفة المالية.

وأوضح أن شرطة دبي غرّمت اثنين من المدعوين في الحفل بعد استدعائهما 5000 درهم لكل منهما، فيما استدعت بقية المشاركين لإيقاع الغرامة ذاتها عليهم.

شرطة دبي غرَّمت الطيار 10 آلاف درهم، و5000 لكل مدعوّ.

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