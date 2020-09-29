وفاة قائد دراجة في حادث تصادم على شارع الفلية

المصدر: مصباح أمين رأس الخيمة

توفي شاب آسيوي يبلغ من العمر 25 عاما إثر وقوع حادث تصادم بين الدراجة النارية التي كان يقودها في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس وبين سيارة دفع رباعي بقيادة سائق عربي يبلغ من العمر 25 عاما على شارع الفلية في رأس الخيمة .

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، الذي تواجد في موقع الحادث إن التفاصيل بدأت مع ورود بلاغ إلى غرفة عمليات الشرطة في تمام الساعة الحادية عشرة و48 دقيقة من مساء الإثنين عن وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية ومركبة دفع رباعي وإصابة قائد الدراجة بإصابات حرجة توفي على إثرها في الموقع .

وأضاف أن سيارة الإسعاف الوطني ودوريات الشرطة هرعت فورا إلى المكان، لافتا إلى أنه تم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى تمهيدا لتسليمها لذويه لإقامة مراسم الدفن عليها حسب الأصول المتبعة وتسلمت الجهات المرورية المختصة ملف الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية .

وأهاب مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة بالسائقين ومستخدمي الطرق بعدم الدخول إلى حرم الشارع الا بعد التأكد الكلي من خلوه من المركبات والآليات الأخرى منعا لوقوع مثل هذه النوعية من الحوادث المؤسفة التي تحصد أرواح الأبرياء وتحمل المتسببين بها التبعات القانونية وما يترتب عليها من اجراءات وعقوبات يتم اتخاذها بحقهم .

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