مخالفة 1672 شخصاً لم يلتزموا بإجراءات "كورونا" في أبوظبي خلال 60 يوماً

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

حررت شرطة أبوظبي 1,672 مخالفة، خلال الشهرين الماضيين، بحق أفراد غير ملتزمين بالتدابير والإجراءات الاحترازية في عدد من مراكز التسوق والشواطئ، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، بالإضافة إلى دعم الجهود الحكومية في مواجهة وباء "كوفيد-19".

وشملت المخالفات عدم ارتداء الكمامات، وعدم مراعاة مسافة التباعد الجسدي، وإقامة التجمعات، فيما أكدت شرطة أبوظبي أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والوقائية، والتحلي بروح المسؤولية

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