29 حادثاً مرورياً في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت شرطة دبي 29 حادثاً مرورياً خلال تسع ساعات (ما بين منتصف ليلة الاثنين حتى التاسعة من صباح الثلاثاء)، وهي الفترة التي تشكل فيها الضباب على طرق الإمارة.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، العقيد جمعة سالم بن سويدان، ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وتخفيض السرعات أثناء القيادة في الضباب، مشيراً إلى أن الضباب الكثيف يعد سبباً رئيساً في وقوع الحوادث البليغة.

وشدد على ضرورة خفض السرعة، وترك مسافة كافية بين المركبات أكثر عن المسافة الاعتيادية، وتجنب محاولة تجاوز المركبات الأخرى، وعدم تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة، مع الالتزام بالإشارات الدالة على الانعطاف، والتوقف عن استخدام الأضواء العالية التي تعيق الرؤية للسائقين الآخرين، وكذلك الإشارات الأربع أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، وتجنب الوقوف وسط الطريق في حال التعرض لحادث بسيط.

- الضباب الكثيف سبب رئيس في وقوع الحوادث المرورية البليغة على الطرق

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