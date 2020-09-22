حادث مروري بين 21 مركبة في الشارقة أثناء الضباب

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، المقدم محمد علاي، إن الضباب تسبب في وقوع حادث تصادم متتالٍ بين المركبات شمل 21 مركبة على شارع الإمارات، باتجاه إمارة أم القيوين، نتج عنه إصابة شخصين بإصابات بسيطة.

ودعا علاي، في بيان صحافي أمس، سائقي المركبات إلى توخي أقصى درجات الحيطة، خصوصاً في الفترات الصباحية، نتيجةً لتشكل الضباب الكثيف، الذي يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية في بعض المناطق والطرق الخارجية في مثل هذه الفترات من العام.

كما دعاهم إلى الالتزام بقوانين القيادة أثناء تشكل الضباب، والمتمثلة في إيقاف المركبة خارج الطريق قدر الإمكان، واستخدام إضاءات الضباب، وعدم استخدام الإضاءات الرباعية التنبيهية إلا في حالات التوقف التام للمركبة، والالتزام بالسرعات المحددة للطريق، إضافة إلى ضرورة ترك مسافات أمان كافية بين المركبات.

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