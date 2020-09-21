بالفيديو.. سائق "حادث أم القيوين" قاد مركبته تحت تأثير الكحول

المصدر: مصباح أمين - أم القيوين

أشارت التحقيقات حول حادث التصادم بين مركبتين في أم القيوين إلى في الساعات الأولى من صباح أمس، أن نتائج فحص العينات من السائق المتوفي المتسبب بالحادث، تؤكد قيادته للمركبة تحت تأثير الكحول وبعكس سير الشارع بسرعة عالية وتهور بصورة تشكل خطراً على حياة مستخدمي الطريق في شارع الشيخ محمد بن زايد، الأمر الذي أدى لوقوع الحادث المأساوي، إلى جانب حيازته للمشروبات الكحولية في المركبة، وأظهرت نتيجة فحص عينة دم من جثة المتوفي، باحتواء عينة الدم على نسبة عالية من الكحول.

وقال مصدر مسؤول في شرطة أم القيوين لـ "الامارات اليوم". إن السائق المتسبب في الحادث يعمل رجل أعمال ولديه مؤسسة لبيع المركبات وهو من سكان عجمان.

وأوضح أن المتسبب يبلغ من العمر 55 سنة ويعقد أنه دخل الطريق المعاكس في شارع محمد بن زايد من النفق عند مخرج 119 لدخول مسار الطريق المعاكس، ولفت إلى أن المواطنين المتوفين في الحادث من سكان مدينة المرفأ في أبوظبي وكانا قادمين إلى الإمارات الشمالية لغرض العمل

سائق "حادث أم القيوين" قاد مركبته تحت تأثير الكحول. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/HYbOr9SVri — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 21, 2020

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news