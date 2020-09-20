سائق يقود «عكس السير» فيتسبب في وفاته وشابين

المصدر: مصباح أمين - أم القيوين

تسبّب سائق، يحمل جنسية دولة عربية، في وفاته ووفاة شابين مواطنين، عندما قاد مركبته بتهوّر عكس السير، على طريق الشيخ محمد بن زايد في أم القيوين، ما أدى إلى وقوع حادث تصادم بليغ بين مركبته ومركبة الشابين، ما أسفر عن وفاتهم جميعاً في المكان.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة أم القيوين، العقيد سعيد عبيد بن عران، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً الساعة الواحدة والنصف صباح أمس، يفيد بوقوع حادث التصادم، وعلى الفور انتقلت دوريات الشرطة والإسعاف الوطني وإدارة الدفاع المدني إلى مكان الحادث، وتبيّن وجود ثلاث حالات وفاة في المكان وتم نقلها للمستشفى.

وأوضح أن السائق المتسبب في الحادث في العقد الخامس من عمره، يحمل جنسية دولة عربية، وكان يقود سيارته بسرعة عالية على الطريق السريع بعكس اتجاه الشارع، حيث اصطدمت مركبته بمركبة تُقل شابين مواطنين، ما أدى إلى وفاتهم جميعاً في مكان الحادث.



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