سائق متهور قاد مركبته عكس السير فتسبب في وفاته ووفاة مواطنين في العقد الثاني من عمرهما

المصدر: مصباح أمين_ أم القيوين

تسبب سائق متهور، يحمل جنسية جزر القمر، في وفاته ووفاة شابين مواطنين، عندما قاد مركبته بتهور عكس السير على طريق الشيخ محمد بن زايد بأم القيوين، ما أدى إلى وقوع حادث تصادم بليغ بين مركبته ومركبة الشابين، ما أسفر عن في وفاتهم جميعاً في المكان.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة أم القيوين، العقيد سعيد عبيد بن عران، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً الساعة الواحدة والنصف صباح أمس، يفيد بوقوع حادث تصادم على شارع الشيخ محمد بن زايد بين مخرجي (113 – 116)، وعلى الفور تم انتقال دوريات الشرطة والإسعاف الوطني وإدارة الدفاع المدني إلى مكان الحادث، وتبين وجود ثلاث حالات وفاة في المكان، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأوضح أن السائق المتسبب في الحادث في العقد الخامس من عمره، ويحمل جنسية جزر القمر، كان يقود سيارته بسرعة عالية وتهور على الطريق السريع، وبعكس اتجاه الشارع، حيث اصطدمت مركبته بمركبة تقل شابين مواطنين قادمين من إمارة دبي باتجاه إمارة رأس الخيمة، ما أدى إلى وفاتهم جميعاً في مكان الحادث.

وأشار إلى أنه يجب على الجمهور وقائدي المركبات التقيد بالسرعات القانونية، والالتزام بخطوط السير والمسارات الصحيحة على الطريق، وعدم قيادة المركبة عند الإحساس بالنعاس أو الإعياء، لخطورة ذلك على النفس وعلى الآخرين من مستخدمي الطريق.

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