شرطة دبي تضبط زعيم عصابة دولية في عملية طالت 20 مطلوباً عالمياً

المصدر: محمد فودة - دبي

قبضت شرطة دبي على مجرم دولي يدعى دينيس ماتوشي، (ألباني)، أحد زعماء عصابة كومبانيا بيلو الإجرامية المُنظمة العابرة للحدود، والضالعة في تجارة المخدرات وتنفيذ عمليات تهريب بين أميركا الجنوبية وأوروبا، وصلت قيمتها إلى 350 مليون يورو (نحو مليار و523 مليون درهم).

وقبضت شرطة دبي على زعيم العصابة المطلوب لدى السلطات الإيطالية بتهمة «التواطؤ الإجرامي، وتزعم عصابة اتجار في المواد المخدرة على مستوى دولي»، في عملية حملت اسم «عملية لوس بلانكوس»، وأسهمت في الإطاحة بـ20 مطلوباً من زعماء العصابة، الثلاثاء الماضي، في ساعة صفر واحدة، بعد صدور النشرة الحمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، لضبط زعماء العصابة، ومنهم زعيم العصابة الموجود في دبي.

وأكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، حرص قيادة شرطة دبي على المشاركة في مكافحة كل أشكال الجريمة الدولية المُنظمة العابرة للحدود، والقبض على مرتكبيها، إلى جانب العمل على تطوير العلاقات بين الإمارات ومختلف دول العالم في مجال مكافحة الجريمة المُنظمة، لخلق مجتمعات خالية من السموم المخدرة والاتجار بالأسلحة.

وقال إن القبض على زعيم العصابة جاء بعد متابعة لتحركاته من فرق الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بناءً على المعلومات المتبادلة مع السلطات الإيطالية.

من جانبه، أفاد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، بأن عملية «لوس بلانكوس» نُفذت في ساعة صفر تم الاتفاق عليها مع الأجهزة الشرطية في 10 دول، للإطاحة بـ20 مطلوباً من زعماء العصابة في ضربة واحدة، وذلك في كل من إيطاليا وألبانيا وألمانيا، وإسبانيا وهنغاريا اليونان، ورومانيا وهولندا والإمارات وبريطانيا. وأشار إلى أنه من خلال تبادل المعلومات مع السلطات الإيطالية و«الإنتربول»، بخصوص زعيم عصابة موجود في دبي، تم تشكيل فريق عمل من الضباط وأفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة المطلوبين للبحث والتحري، والضباط العاملين في مركز تحليل البيانات الجنائية لمتابعة تحركاته.

وقال مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العقيد سعيد القمزي، إنه وفقاً للتعاون والتنسيق المتبادل بين شرطة دبي والشرطة الإيطالية لمراقبة المطلوبين الدوليين، وتمرير المعلومات بين الجانبين، عملت فرق العمل على تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز تحليل البيانات الجنائية التي أسهمت في تحديد مكان إقامته ومتابعة نشاطاته، وصولاً إلى ساعة الصفر لضبطه بعد صدور النشرة الحمراء.

وأضاف أن دينيس ماتوشي مطلوب للسلطات الإيطالية، لتزعمه عصابة إجرامية منظمة لترويج المخدرات، وتمكنه برفقة زعماء العصابة الآخرين من جلب وتهريب ونقل مئات الأطنان من المخدرات إلى أوروبا، عبر الموانئ البحرية، وبيعها للمتعاطين.

ولفت القمزي إلى أن السلطات الإيطالية تابعت هذه العصابة التي كانت تعمل بشكل مشترك في ثلاث مجموعات، أطلقت عليها اسم (مينيا) و(جيمي) و(ريتي)، وكل مجموعة لها أكثر من زعيم، وتحمل شعارات ورموزاً خاصة بها.

وتابع أن زعماء العصابة كانوا يستخدمون برامج حديثة للتواصل في ما بينهم، خلال نقل وتهريب السموم المخدرة، ويديرون جريمتهم المُنظمة بين أميركا الجنوبية وأوروبا، مبيناً أن «الإنتربول» حددت ساعة صفر واحدة بين مختلف الدول المشاركة في عملية «لوس بلانكوس»، وتمت الإطاحة بزعمائها يوم الثلاثاء الماضي.

تضليل الجهات الأمنية

أعربت السلطات الأمنية الإيطالية عن تقديرها لدولة الإمارات، ووزارة الداخلية ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، على سرعة إلقاء القبض على دينيس ماتوشي، الذي يُعد أحد أخطر زعماء العصابة التي تعمل في ثلاث مجموعات مترابطة لتهريب المخدرات بين أميركا الجنوبية وأوروبا عبر الموانئ البحرية.

وأشارت إلى أن العصابة التي لديها أكثر من زعيم لتضليل الجهات الأمنية وضمان استمرارية عملها، تمت ملاحقتها ومتابعتها وجمع المعلومات عنها من قبل فريقَي عمل من مكافحة المخدرات في شرطة مدينة فلورنسا، وإدارة فرق التدخل السريع منذ عام 2015.

وأكدت على الدور الاستثنائي لشرطة دبي في مكافحة الجريمة المُنظمة وإلقاء القبض على مرتكبيها، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم ومنظمة «الإنتربول» من أجل منع انتشار هذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمعات.

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