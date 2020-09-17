ضبط 274 مركبات في الشارقة تجاوزت سرعتها 200 كلم خلال 8 أشهر

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

سجلت أجهزة الضبط المروري بإدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، 274 مخالفة مرورية لتجاوز السرعة المقررة على الطريق بما يزيد عن 200 كلم/ الساعة، وقعت في الشارقة خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية أغسطس الماضيين، حيث بلغت سرعة إحدى المركبات المخالفة 278 كلم/ الساعة.

وتفصيلاً، قال رئيس قسم الهندسة المرورية في شرطة الشارقة، الرائد مشعل بن خادم، إن أجهزة الرادار الثابتة والمتحركة والقناص المنتشرة على شوارع وطرق الإمارة رصدت 274 مخالفة تجاوز السرعة المقررة على الطريق بأكثر من 200 كلم/ الساعة، حيث بلغت سرعة مركبة مخالفة 278 كلم/ الساعة.

وأشار إلى أن السرعة الزائدة تعتبر من أبرز العوامل التي تتسبب في وقوع الحوادث على الطرق، وتندرج تحت بنود المخالفات المشددة، حيث تصل مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80 كلم/الساعة إلى توقيع غرامة 3000 درهم، وإضافة 23 نقطة مرورية لسجل السائق وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، بينما تصل مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كلم/الساعة إلى 2000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة 30 يوماً.

وأكد أن تطبيق النقاط المرورية يعتبر من السياسات الذكية، التي تنتهجها إدارات المرور في الدولة لردع السائقين المتهورين وضمان عدم ارتكابهم لنفس المخالفات مستقبلاً.

من جانبه، أفاد مدير فرع حجز المركبات في شرطة الشارقة، الرائد مرزوق خلفان النقبي، بأنه تم فك حجز 2579 مركبة مخالفة، وتسليمها لأصحابها بعد انقضاء مدة الحجز الصادرة عليها، وذلك منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة حرصها على سلامة الأرواح، وتعزيز وترسيخ الوعي المروري بين قائدي المركبات، داعية إياهم إلى الالتزام بالسرعات المحددة لكل طريق، لتجنب وقوع الحوادث البليغة، وتطبيق القواعد المرورية أثناء القيادة وذلك بالانتباه والتركيز على حركة الطريق ومحيطه، واتباع التوجيهات الصادرة عن عناصر المرور، والموجودة على الشواخص واللوحات الإرشادية المنتشرة على الطرق والتقيد بها، تجنباً لوقوع الحوادث والمحافظة على القيادة ضمن أفضل الضوابط والمعايير.



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