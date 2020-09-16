دفاع مدني أبوظبي تستخدم «درون» في إضاءة مواقع الحوادث

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي تجربة لنظام اضاءة الأماكن المظلمة باستخدام الطائرة بدون طيار «درون» ضمن جهودها فى مواكبة التطورات العلمية وتسخير التقنيات والوسائل الحديثة لتعزيز سرعة الاستجابة وتقوم الطائرة بإضاءة الأماكن المظلمة فى مواقع الحرائق والحوادث وأماكن الإنقاذ وحالات الكوارث.

وأكد نائب مدير عام الإدارة، العميد محمد ابراهيم العامري، الاهتمام المستمر بمواكبة المستجدات والتطورات بما يعزز من جهود الدفاع المدني في توفير السلامة لقاطني إمارة أبوظبي، لافتا إلى أن وجود الإضاءة الجيدة بمواقع الحرائق يعزز من جهود الإطفائيين في اداء مهامهم بدقة عالية.

ولفت إلى أن التجربة تأتي في إطار التشجيع على تطبيق الأنظمة الحديثة المتطورة التي تعزز أداء مهام الإطفاء باحترافية عالية تنعكس إيجابياً على تحقيق أعلى درجات السلامة لحماية الأفراد والممتلكات ضمن منظومة عمل معتمدة وفق أفضل الممارسات المتقدمة عالمياً.

وأفاد المقدم عمر سالم الشحي، بأن النظام تم تشغيله في غضون ثلاث دقائق وعلى ارتفاع يصل إلى 40 متر ويغطي مساحة إضاءة من 4500 إلى 8000 متر مربع ولايحتاج إلى بطاريات وتتميز بأنها آمنة وسهلة التنقل من مكان إلى آخر.

وذكر أن نسبة السطوع للإضاءة تصل إلى حدود 100 ألف شمعة ويمكن التحكم في الطائرة من مسافة 500 متر، مشيراً إلى أنه جار حالياً تزويد الطائرة بكاميرا حرارية تعمل على اكتشاف أماكن الحرائق (مصدر النار والمحصوريين) بما يتيح لفرق المكافحة أداء المهام بسرعة للسيطرة على الحرائق وستكون مضافة لكاميرا الرؤية العالية الجودة والتي تعزز عملية التحكم بها لمسافة أكبر.

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