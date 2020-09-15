ضبط مديرين ومنسق أغانٍ لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، القبض على مدير شركة سياحية، ومدير التسويق فيها، ومنسق أغانٍ، بعد تنظيم حفلة لما يزيد على 100 شخص في مكان مُغلق، مخالفين بذلك القرار الصادر من النائب العام رقم 38 لسنة 2020، بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف، أن إلقاء القبض على المديرَين ومنسق الأغاني، جاء بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحفلة التي تم تنظيمها، دون مراعاة للتباعد الجسدي، وفي مخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ودون تصريح مُسبق من الجهات المختصة.

وشدّد على أن قرار النائب العام بشأن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية توقع في بندها الرابع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لكل من يقدم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع أو العِزب.

وأكد الجلاف أن شرطة دبي لا تتهاون أبداً مع كل من يُخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، الهادفة إلى حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من انتشار المرض، داعياً كل الشركات السياحية وأفراد المجتمع إلى أهمية الحرص الدائم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم تنظيم الحفلات والمناسبات التي من شأنها أن تسهم في نشر الفيروس.

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