بلدية دبا الفجيرة تغلق 12 منشأة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

المصدر: دبا الفجيرة - الإمارات اليوم

أغلقت بلدية دبا الفجيرة 12 منشأة ثبت عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس جائحة كورونا المستجد (كوفيد19)، إضافة إلى مخالفة الاشتراطات الصحية، وعدم وجود بطاقة صحية للعاملين.

ونفذت إدارة الخدمات العامة والبيئة جولات تفتيشية على جميع المنشآت في مختلف مناطق مدينة دبا والمناطق التابعة لها، خلال ثلاثة أشهر من يونيو إلى أغسطس الماضيين، للتأكد من التزام المنشآت بإجراءات النظافة والتعقيم المستمر، وللتأكد من استيفائهم وتطبيقهم جميع الاشتراطات الصحية، واتباع القوانين، وكذلك التزامهم بما تفرضه البلدية من إجراءات قانونية.

كما وجهت البلدية إنذارات لـ198 منشأة، وتحرير 265 مخالفة، وصادرت 356 كغم من المواد الغذائية، إضافة إلى كميات من المواد الاستهلاكية، ومخالفة 16 سيارة للشروط الصحية، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع التي تعتبر من أولوياتها. وتهيب البلدية بالجمهور التعاون والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الجسدي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع، وضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على رقم (‪092443399‬) الذي يعمل على مدار الساعة، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها @dibbamun لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.

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