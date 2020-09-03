حبس شاب لتعاطيه المخدرات والتسبّب بحادث

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنح في الشارقة على شاب من جنسية عربية بالسجن لمدة عامين والغرامة 20 ألف درهم، وإيقاف العمل برخصة القيادة لمدة ستة أشهر، بعد ثبوت إدانته بتعاطي مواد مخدرة والتسبب في حادث سير أدى إلى إتلاف ممتلكات الغير.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بوجود حادث سير بليغ في إحدى مناطق إمارة الشارقة، وعليه تحركت الفرق الأمنية والجهات المختصة لتخطيط الحادث والوقوف على الأضرار، وخلال تواجد رجال الشرطة ورؤية الحادث شاهد أحد رجال الشرطة المدان بحالة غير طبيعية، وتم نقله إلى المستشفى، وبفحصه تبين أنه تحت تأثير مواد مخدرة، وتم إحالته للمحكمة. وكانت هيئة المحكمة واجهت المدان بالتهم التي أسندت إليه، بأن قام بتعاطي مادة «أمفيتامين»، وتسبب بحادث أتلف مال الغير، فأنكرها، وأكد أنه يخضع للعلاج ولديه وصفة طبية من طبيب تسمح له بأخذها، وكان تحت تأثيرها أثناء التسبب بالحادث.

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