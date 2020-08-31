إصابات ناجمة عن تسرب محتمل للغاز بمطعم في أبوظبي

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

صرحت شرطة أبوظبي أن فرق التدخل السريع بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي تتعامل حاليًا مع حادث يتوقع انه ناتج عن تسرب محتمل في تمديدات للغاز اليوم الاثنين في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد بأبوظبي ادي الى اصابات بين البسيطة والمتوسطة وتم نقلها الى المستشفي لتلقي العلاج .

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات صباح اليوم بشأن هذا الحادث في مطعم وعلى الفور تحركت فرق التدخل السريع بمركز الفلاح بمديرية الطواري والسلامة العامة بشرطه ابوظبي وتباشر حاليا الفرق مهامها في اخلاء السكان بصورة آمنة من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور .

ونوهت شرطة أبوظبي للسائقين بانه تم إغلاق تقاطع هزاع بن زايد ( الوحدة مول ) مع تقاطع شارع راشد بن سعيد باتجاه الداخل وتقاطع الفلاح مع تقاطع شارع راشد بن سعيد باتجاه الخارج وذلك بسبب وقوع حادث وعلى سائقي المركبات اخذ الطرق البديلة

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