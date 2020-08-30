قصة سقوط "الديلر" المؤثر الاجتماعي الشهير داخل شقته الفخمة في دبي

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مؤثر اجتماعي خليجي يعرف باسم "الديلر " يعيش حياة مليونير رغم حداثة سنة بتهمة زراعة نبات القنب الذي يستخلص منه مخدر الحشيش إذ عثر لديه على ثلاث نبتات خضراء اللون، كما ضبطت الشرطة بحوزته على كمية من مخدر الحشيش واتهم كذلك بتسهيل التعاطي لمراهقة أحيلت إلى محكمة الأحداث.

وقال شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إن معلومات موثوقة المصدر وردت حول قيام المتهم الذي تجاوز لتوه الثامنة عشر من عمره بتعاطي المواد المخدرة وحيازة كمية منها داخل مقر سكنه في برج معروف بمنطقة الخليج التجاري، فألقي القبض عليه وبرفقته شاب آخر وفتاتين، وبتفتيش شقته عثر تحت الطاولة على لفافة ورقية تحوي مادة التبغ مخلوطة بمخدر الحشيش، كما عثر بصالة الشقة على علبة بلاستيكية بها كيس تحوي كمية أخرى، وعثر على كيس آخر في الثلاجة، لكن المفاجأة كانت في العثور على جهاز كهربائي ضوئي يستخدم لزراعة نبات القنب الهندي الذي يستخلص منه الحشيش، وثلاث شتلات من القنب زرعت داخل مسكنه.

وأفاد المتهم الأول "الديلر" بأن المتهم الثاني في القضية هو الذي جلب الشتلات إلى الشقة، وأن الأخير اشترى البذور من شخص في إحدى الحفلات التي أقيمت في دبي لكنه لا يعلم أي بيانات عن البائع، وهو الذي وضعها في شقته، كما أقر بتزويد المتهمة الرابعة "حدث" بمخدر الحشيش مرتين دون مقابل.

فيما ذكر متهم آخر في القضية بأن مخدر الحشيش المضبوط في شقة "الديلر" عائد له، وأنه اشتراه من أحد الأشخاص بمشاركة المتهم الأول مقابل مبالغ مالية اشتركوا فيها.

وذكر الشاهد من شرطة دبي أن المتهمة الرابعة أحيلت إلى محكمة الأحداث وأن المتهم الأول هو الذي زودها بمخدر الحشيش مرتين خلال شهر دون مقابل مادي، لافتاً إلى أن عملية القبض طالت شخصاً آخر عثر داخل مركبته على كمية من مخدر الحشيش داخل علبة بلاستيكية أخفاها تحت كرسي السائق، مقراً بأنه حصل عليها من شخص آسيوي مجهول الهوية متواجد خارج الدولة باعه إياها عبر تطبيق واتس، بأسلوب يلجأ إليه مروجو المخدرات في الفترة الأخيرة، بإرسال مكان وجود المخدر عبر خدمة تحديد المواقع ثم يحول إليه المشتري النقود عبر أحد مكاتب الصرافة دون أن يتقابلا، لافتاً إلى أنه أعاد بيع المخدرات للمتهم الثاني الذي ضبط في شقة الديلر مقابل مبلغ أكبر.

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