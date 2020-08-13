شرطة أبوظبي تحذر السائقين من الانشغال بغير الطريق

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، مشاهد حقيقة للانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة، وما يؤديه من حوادث خطرة، وذلك ضمن حملة درب السلامة.

وأكدت أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى تشتيت الذهن ويعد خطراً يهدد مستخدمي الطريق ويؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية المؤلمة.

وحثت السائقين على ضرورة تجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء القيادة وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث والتركيز في القيادة ومراقبة الطريق، لتجنب انحراف المركبة وإبطاء وتعطيل حركة السير والمرور وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وأشارت إلى اهتمامها بتكثيف التوعية المرورية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي وبالشراكة مع المؤسسات الإعلامية.

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