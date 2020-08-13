وفاة شخص في حادث بين 4 سيارات ودرّاجة نارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توفي شخص آسيوي في حادث مركب نتيجة اصطدام مركبة بثلاث سيارات ودرّاجة نارية على شارع الرباط في منطقة اختصاص الراشدية مساء أول من أمس، بحسب مصدر مروري، أفاد بأن الحادث وقع حين اصطدمت مركبة طراز «دودج» بأخرى صغيرة طراز «نيسان» ميكرا وواصلت طريقها لتصدم دراجة نارية ومركبتين أخريين، ما أدى إلى وفاة شخص متأثراً بإصاباته البليغة.

ولفت إلى أن الدوريات المختصة انتقلت فوراً إلى موقع الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين حركة السير ونقل المركبات المتعطلة نتيجة الحادث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news