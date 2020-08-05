بلدية دبا الفجيرة تصادر 50 كيلوغرام من «النسوار»

المصدر: دبا الفجيرة ـ الإمارات اليوم

نفذت إدارة الخدمات العامة والبيئة في بلدية دبا الفجيرة حملة تفتيشية مفاجئة على المحلات التجارية في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، أسفرت عن مصادرة 50 كيلوغرام من مادة النسوار قبل توزيعها على المحلات والأشخاص المعنيين.

وأفاد مدير عام البلدية، المهندس حسن سالم اليماحي، بأن تكثيف الحملات يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للبلدية لتحقيق أهداف إدارة الخدمات العامة والبيئة في الحفاظ على المظهر العام للمدينة، ومكافحة الظواهر السلبية، مؤكداً استمرار تنفيذ الحملات لتطبيق القانون وتوعية أفراد المجتمع بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين.

وقال إن البلدية تولي أهمية كبيرة بحملات التوعية المستمرة بهدف مواجهة كل أشكال المخالفات والتجاوزات الضارة بصحة المجتمع وأفراده.

وأضاف اليماحي، أن حظر تناول مادة النسوار أو بصقها في الأماكن العامة وأمام البنايات السكنية والمحالّ التجارية يشكل مخاطر ومضار صحية وبيئة على الأفراد، ويشوه المظهر العام للمدينة بالإضافة إلى صعوبة إزالة الآثار التي تتركها هذه المواد على الأرض والجدران، موضحاً أن البلدية تنفذ حملات مكثفة بين الحين والآخر لمنع انتشار هذه الظاهرة في المدينة.



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