انقاذ سائحة علقت بين جبال وادي غليلة برأس الخيمة

تمكّن رجال قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، من إنقاذ سائحة اجنبية، علقت بين سلسلة جبال وادي غليلة، بإمارة رأس الخيمة، أثناء تسلقها مرتفعات السلاسل الجبلية، واستطلاع السياحة بين قمم المرتفعات في الإمارة.



وأوضح العقيد طيار سعيد راشد اليماحي رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، يفيد بوجود سائحة أجنبية عالقة بين جبال منطقة وادي غليلة، وعلى الفور تم تحريك إحدى الطائرات العمودية "هيلكوبتر" التابعة إلى قسم جناح الجو، إلى موقع البلاغ، وتم مسح المنطقة الجبليّة، والعثور عليها، وتقديم كافة الإسعافات الأولية لها، ونقلها والتأكد من سلامتها واستقرار حالتها الصحية.



ومن جانبه دعا العقيد طيار سعيد اليماحي، سياح الإمارة وكافة أفراد المجتمع، إلى أخذ الحيطة والحذر عند تسلق المرتفعات، والالتزام بخط السير في المناطق الوعرة البرّية المرتفعة، وخاصة في أعالي القمم الجبلية، متمنياً الأمن والسلامة للجميع.

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