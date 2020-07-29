شرطة دبي تُسقط زعيم عصابة خطيرة وتسلّمه إلى بريطانيا

المصدر: محمد فودة - دبي

ألقت شرطة دبي القبض على مجرم بريطاني خطير يدعى كرايج مارتين موران، زعيم عصابة منظمة تُعرف باسم كولن جن " Colin Gunn". بدأ نشاطاته الإجرامية من سن 16 عاماً ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في موطنه، لتورطه في جرائم اتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والأسلحة النارية، وذلك بعد تلقي شرطة دبي مذكرة دولية "نشرة حمراء" من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وقال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، إنه تم تسليم زعيم عصابة كولن جن، وصاحب السوابق الإجرامية، إلى السلطات البريطانية بعد عرضه على النيابة العامة في دبي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسليمه وفق القوانين الدولية المُتبعة في هذا الشأن، ما قوبل بالتقدير من قبل الأجهزة الأمنية هناك التي أشادت بدور شرطة دبي الاستثنائي في مكافحة الجريمة المُنظمة وإلقاء القبض على مرتكبيها، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية في العالم ومنظمة الإنتربول، من أجل منع انتشار هذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمعات.

وأكد المري أن شرطة دبي، تترجم - من خلال عملها تحت مظلة وزارة الداخلية -نهج دولة الإمارات في التعاون المثمر مع الأجهزة الشرطية في العالم، والتصدي للجريمة في كل مكان، لافتاً إلى أن القبض على زعيم عصابة "كولن جن" جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بعد صدور النشرة الحمراء بتوقيفه، منوهاً بجهود فرق العمل التي أسهمت في الإطاحة بزعيم العصابة بحرفية وسرعة عالية خلال كمين مُحكم.

من جهته، قال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، إنه من خلال تبادل المعلومات مع السلطات البريطانية بخصوص زعيم عصابة "كولن جن"، تم تشكيل فريق عمل من نخبة ضباط وأفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة في إدارة المطلوبين للبحث والتحري، والضباط العاملين في مركز تحليل البيانات الجنائية لمتابعة تحركاته وإلقاء القبض عليه.

وأضاف اللواء المنصوري أن فرق العمل عملت على تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز تحليل البيانات الجنائية التي أسهمت في تحديد مكان إقامة زعيم عصابة "كولن جن"، ثم عملت على متابعة تحركاته ونشاطاته وصولاً إلى ساعة الصفر والإعداد للكمين.

المراقبة اللصيقة

وحول كيفية إلقاء القبض عليه، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال الجلاف، إن فرق البحث والتحري تمكنت بعد تحديد مكان إقامة زعيم عصابة "كولن جن"، ومتابعة تحركاته اليومية، من إعداد كمين مُحكم لإلقاء القبض عليه، فداهمت سيارته بعد خروجه من مقر سكنه مباشرة، وتمكنت من السيطرة عليه بحرفية عالية قبل أن يتمكن من اتخاذ أي تصرف.

وأوضح مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العقيد سعيد القمزي، أن زعيم عصابة "كولن جن"،من أصحاب السوابق في موطنه من عمر 16 عاماً، ودخل السجن أكثر من مرة، أبرزها بعد ارتكابه جريمة سطو مسلح برفقة آخر على محل مجوهرات في مدينة نوتنغهام، ما أدى إلى مقتل صائغ، وسجن بناء على ذلك لمدة 13 عاماً.

كما أدين من محكمة الجنايات في مدينة نوتنغهام في قضية بيع عقاقير مخدرة قُدرت قيمتها بملايين الجنيهات، وسجن على إثرها، لكنه خرج العام الماضي، ونفذ جرائم أخرى في موطنه لتصدر بحقه أخيراً عقوبة جديدة بالسجن المؤبد وصدور النشرة الحمراء لضبطه من قبل الانتربول.

وأشار إلى أن التعاون بين شرطة دبي مع الأجهزة الشرطية الدولية أثمر عن تسليم 52 مطلوباً دولياً عالمياً خلال الفترة الماضية، وشملت قضايا المطلوبين دولياً الذين سلمتهم القيادة العامة لشرطة دبي إلى الدول المعنية، الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال والقتل والمخدرات.

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