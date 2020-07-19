وفاة 4 أشخاص وإصابة 11 في حادث بليغ بدبي

المصدر: محمد فودة-دبي

توفي أربعة أشخاص، وأصيب 11 آخرون بإصابات تفاوتت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة، في حادث مروري وقع مساء أمس على شارع الإمارات بين حافلة متوسطة، وشاحنة تعطلت وسط الطريق.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور، العميد سيف مهير المزروعي، إن إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات تلقت بلاغاً في نحو الساعة 7:10 مساء أمس، يفيد بوقوع حادث تصادم بين حافلة عمال وشاحنة على شارع الإمارات بالقرب من جسر أم النهد بالاتجاه إلى إمارة الشارقة.

وأضاف العميد سيف المزروعي أنه فور تلقي البلاغ انتقل مناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير إلى مكان الحادث لمعاينته، وجمع الأدلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى المكان للقيام بمهامها، كما تم على وجه السرعة أخذ الاجراءات اللازمة، ونقل المصابين إلى مستشفى راشد لتقديم العلاج اللازم لهم.

وحول كيفية وقوع الحادث أوضح أن الشاحنة تعطلت على المسرب الثالث من جهة اليمين على شارع الإمارات، فحاول سائقها إخراجها إلى كتف الطريق تزامناً مع مرور الحافلة التي اصطدمت بها بشكل جانبي، ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص في البداية، ثم لحق بهم رابع متأثراً بإصابته البليغة، وراوحت بقية الإصابات بين حالة بليغة وحالتين متوسطة وثماني إصابات بسيطة.

ودعا العميد سيف المزروعي قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالسرعات المُقررة، ومراعاة ظروف الطريق، وعدم الانشغال أثناء قيادة المركبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news