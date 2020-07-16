شرطة دبي تتلقّى 2.4 مليون مكالمة طوارئ خلال 3 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، مليونين و447 ألفاً و646 مكالمة على رقم الطوارئ «999»، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفق الإحصاءات التي اطلع عليها القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، خلال تقييم الإدارة التي أكدت أن الرد على مليونين و276 ألفاً و659 مكالمة تم خلال 10 ثوانٍ بنسبة نحو 97% من إجمالي المكالمات.

وأفادت الإحصاءات بأن زمن الاستجابة الذي استغرقه وصول الدوريات الأمنية إلى الحوادث الطارئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، لم يتجاوز أربع دقائق و34 ثانية، بمؤشر أقل كثيراً من الزمن المستهدف وهو ثماني دقائق، كما بلغ متوسط زمن وصول الدوريات الأمنية إلى الحوادث غير الطارئة 12 دقيقة و32 ثانية، فيما كان المؤشر المستهدف 30 دقيقة.

واطلع القائد العام لشرطة دبي على إحصاءات المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال الموحد 901، الذي تلقّى في الربع الثاني من العام الجاري 379 ألفاً و122 مكالمة هاتفية، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 20 ثانية، 342 ألفاً و162 مكالمة.

• %97 من مكالمات الطوارئ تم الرد عليها خلال 10 ثوانٍ.

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