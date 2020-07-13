تسرب غاز وراء انفجار مطعم وأضرار في 4 منشآت و3 سيارات بدبي

المصدر: محمد فودة-دبي

أدى تسرب غاز إلى حدوث انفجار في مطعم بمنطقة اختصاص مركز شرطة القصيص قرب شارع دمشق دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتسبب الحادث بإلحاق أضرار جسيمة في مطعمين آخرين محاذيين، وصيدلية وصالون تجميل نسائي، إلى جانب 3 سيارات كانت متوقفة في المكان.

وقال نائب مدير مركز شرطة القصيص العميد عبدالرحمن الهاشمي الذي انتقل إلى مكان الحادث، أن إدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، تلقت في الساعة الرابعة صباحاً بلاغاً عن وقوع انفجار في مطعم كان مغلقاً في ذلك الوقت، مبيناً أن شرطة دبي فور وصولها إلى الموقع عملت على إخلاء السكان احترازياً ساعات عدة بالتعاون مع فرق الدفاع المدني بدبي، وذلك بهدف التحقق من الأضرار في البناية التي تضم المطعم والمكونة من طابقين، ثم جرى العمل على إعادة السكان لشققهم فور الانتهاء من إجراءات التحقق من الأضرار.

وأضاف أن التحقيقات الأولية أظهرت أن السبب وراء الحادث هو حدوث تسرب في الغاز، مؤكداً أن إدارة مسرح الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تعكف على إعداد التقرير النهائي حول الحادث ومسبباته بعد رفع الآثار المادية من المكان.

وشدد العميد الهاشمي على أصحاب المطاعم ضرورة التحقق من أنظمة السلامة والأمان في المطاعم والصيانة الدورية للأنابيب وموصلات الغاز، خاصة مع بدء موسم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

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