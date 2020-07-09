شرطة دبي تضبط مطلوبين خطرين بعد 7 أيام من نشرة الانتربول

المصدر: محمد فودة-دبي

ألقت شرطة دبي القبض على اثنين من أخطر المطلوبين الدوليين هما الاستراليين ، بنيامين نيل وماثيو جون ، ينتميان لعصابة "ميليستريم" الضالعة في الاتجار بالمخدرات، والتي أدخلت قرابة 3 أطنان من المواد المخدرة إلى أستراليا بقيمة سوقية تقدر بـ 150 مليون دولار وذلك بعد بعد 7 أيام على تلقيها نشرة الانتربول الحمراء بحقهما، ما ساهم بدوره في القبض على ثلاثة متهمين آخرين في أستراليا، بعد تحقيق استمر 7 سنوات من قبل الأجهزة الشرطية الأسترالية.

وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، إن نجاح هذه العملية يأتي بدعم وتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالعمل على تطوير العلاقات العميقة والراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومختلف دول العالم، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، منوها بحرص شرطة دبي تعزيز التعاون الدولي، الهادف إلى خلق مجتمع خال من من المخدرات.

وحول تفاصيل العملية قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، ، أنه من خلال تبادل المعلومات مع السلطات الأسترالية بخصوص بعض أفراد العصابات خصوصاً المتورطين في جرائم خطيرة مثل المخدرات ، تبين وجود المتهمين في إمارة دبي، فتم تشكيل فريق عمل من نخبة ضباط وأفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية للقبض عليهما.

من جهته أوضح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد جمال أنه في ظل التنسيق المتبادل بين شرطة دبي والشرطة الأسترالية لمراقبة المطلوبين الدوليين، وتمرير المعلومات بين الجانبين، تأكد استعدادهما للهرب خارج الدولة، فتم تحديد ساعة الصفر ومداهمة مقر سكن المتهمين وإلقاء القبض عليهما.

وأفاد بأن تعاون شرطة دبي مع الأجهزة الشرطية الدولية أثمر عن تسليم 52 مطلوبا دوليا عالميا خلال الفترة الماضية، في قضايا شملت الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال والقتل والمخدرات، وسلموا لدول منها، هولندا، وبلجيكا، وبريطانيا، والسويد، وأستراليا، وباكستان، والهند، والصين وغيرها من الدول الأخرى.

من جهته نوه مفوض الشرطة الفيدرالية الاسترالية ريس كيرشو، ، بالتعاون الوثيق بين الشرطة الفيدرالية الأسترالية والقيادة العامة لشرطة دبي، الذي أدى إلى إلقاء القبض على المطلوبَيْن الدوليّيْن

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