14 مخالفة لمراكز خدمات «طرق دبي» خلال «التعقيم الوطني»

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

سجلت إدارة رقابة أنشطة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي 14 مخالفة بحق مزودي الخدمات التابعة للهيئة، خلال الشهرين الماضيين، تعلقت جميعها بخرق معايير الإجراءات الوقائية للحد من «كوفيد-19»، فيما لم تسجل أي مخالفات تخص المعايير الواجب تطبيقها في تلك المراكز، ومن بينها معايير الفحص الفني للكشف عن سلامة المركبات، وذلك في وقت أعادت فيه الهيئة فتح جميع المراكز البالغ عددها 26 مركزاً للعمل مجدداً، حسب الجدول المعتاد بدءاً من أول من أمس.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، عبدالله يوسف آل علي، لـ«الإمارات اليوم»: «تم تسجيل المخالفات في المراكز التي سمح لها بالعمل خلال شهري أبريل ومايو، والتي اقتصرت على عمل مركزين فقط في أوقات محددة، ولتقديم خدمات في أضيق حدود، وذلك بسبب إيقاف عمل المراكز وتحويل طرق تقديم الخدمات إلى القنوات الإلكترونية والذكية خلال تطبيق برنامج التعقيم الوطني، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار (كوفيد-19)».

وحول أكثر المخالفات تكراراً التي تم تسجيلها خلال الشهور الماضية، أوضح آل علي أن المخالفات تركزت على عدم التقيد بالإجراءات الوقائية المتعلقة بمكافحة «كورونا»، وكان مجموعها 14 مخالفة، تضمنت 10 مخالفات بسبب عدم الالتزام بلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، وكذلك ثلاث مخالفات لعدم الالتزام بارتداء القفازات، ومخالفة واحدة لعدم الالتزام بالتعقيم والتنظيف المستمر.

وحول مدى التزام العملاء بالاشتراطات الوقائية خلال وجودهم في مراكز مزودي خدمات طرق دبي، لفت آل علي إلى تشكيل فريق الطوارئ بإدارة رقابة أنشطة الترخيص الذي تولى التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل مزودي الخدمات وعملائهم. وأكد أنه تم رصد التزام ملحوظ من قبل المتعاملين بالشروط الاحترازية، لافتاً إلى أن تحرير المخالفات بحق الأفراد ليست من صلاحيات هيئة الطرق والمواصلات.

وأضاف أن الخدمات التي تقدمها مؤسسة الترخيص في الهيئة تقسم إلى خدمات مراكز مزودي الخدمات، وبحاجة للحضور الشخصي، ويبلغ عددها 31 خدمة، وخدمات متاح التقدم بها وإنجازها عبر القنوات الإلكترونية والذكية يبلغ عددها 23 خدمة.

وأشار إلى أن الإجراءات والتدابير المطبقة لحماية العملاء والحد من انتشار «كوفيد-19»، تضمنت إعفاء المركبات من اشتراط الفحص الفني لغرض التجديد، كما تم التسهيل على العملاء بإعفائهم من دفع المخالفات المرورية، ابتداءً من تاريخ 22 مارس ولمدة ثلاثة أشهر.

وشملت التدابير أيضاً تعليق إجراء انتهاء صلاحية ملفات واستمارات تعلم القيادة في معاهد التدريب خلال فترة إيقاف الخدمات، وعدم احتساب وقت التوقف من ضمن فترة غرامات التأخير، كما تم تعليق متطلب إجراء فحص النظر وفحص اللياقة الطبي، وقواعد العمل المتعلقة بالنقاط السوداء، وإلزامية سداد المخالفات، من إجراءات تجديد رخصة القيادة.

6 خدمات ترخيص

أعادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطلع مايو الماضي، تفعيل خدمة «مركز إسعاد المتعاملين المتنقل»، لتسهيل قنوات تقديم الخدمات للجمهور، لاسيما أصحاب الهمم وكبار المواطنين. ويقدم مركز إسعاد المتعاملين المتنقل ست خدمات رئيسة تتضمن خدمة تسجيل مركبة، وتجديد مركبة تحتاج إلى فحص، وشهادة حيازة مركبة، ونقل ملكية مركبة، وتسفير مركبة، ومعاملات التحويل والتصدير. ويتم التقديم على الخدمة قبل ثلاثة أيام من الموعد المرغوب فيه بـ«واتس أب».

فتح جميع المراكز، البالغ عددها 26 مركزاً، لاستقبال العملاء.

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مخالفات بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

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