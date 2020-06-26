شرطة رأس الخيمة تنقذ مواطناً في عقده الثالث على قمة جبل وادي غليلة

المصدر: إعداد : ادارة الاعلام والعلاقات العامة

أشاد رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، العقيد طيار سعيد راشد اليماحي، بالجهود التي يبذلها طاقم البحث والانقاذ في شرطة رأس الخيمة، وذلك تطبيقأً لاستراتيجية وزارة الداخلية التي تحرص على نشر وتعزيز الأمن والأمان، من خلال جهودها الحثيثة على دعم فرق الانقاذ لتقديم كل ما في وسعها من الدعم والاسناد والعون، إلى كل المواطنين والمقيمين والزائرين لأرض الدولة، حفاظاً على أمنهم وسلامة أرواحهم.

جاء ذلك أثناء تمكن طاقم البحث والانقاذ في قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، من إنقاذ مواطن تعرض لحالة إجهاد وإعياء خلال رحلة جبلية، وذلك عقب تلقي غرفة العمليات المركزية، بلاغاً في تمام الساعة 11 صباحاً، يفيد بوجود مواطن في عقده الثالث يعاني إعياء واجهاداً شديداً على قمة جبل وادي غليلة برأس الخيمة.

واكد العقيد طيار سعيد راشد اليماحي، أنه فور ورود البلاغ تم تحريك مروحية شرطة رأس الخيمة، على ارتفاع 3300 قدم، لإنقاذ صاحب البلاغ، حيث تم العثور عليه في زمن قياسي، وتم تقديم الاسعافات الأولية، والعون اللازم له، ونقله إلى أقرب مستشفى في الإمارة لتلقي العلاج، والاطمئنان عليه.

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