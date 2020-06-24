بالفيديو: السيطرة على حريق بمطعم في دبي

المصدر: محمد فودة - دبي

انتقلت فرقة إطفاء تابعة للدفاع المدني في دبي، صباح اليوم، للتعامل مع بلاغ حريق في منطقة ديرة ولوحظ صدور دخان كثيف من أحد المطاعم بحسب متحدث عن الدفاع المدني.

وأفاد الدفاع المدني بأن البلاغ ورد في الساعة العاشرة صباحاً من شخص يفيد بوجود حريق في مطعم زمزم مقابل سيتي سنتر ديرة، وبناء على البلاغ تم تحريك مركز بور سعيد، وعند وصول فرقة الاطفاء اتضح صدور دخان كثيف من المدخنة وتم التعامل مع الحادث.

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