شرطة الفجيرة تقبض على "عصابة النهار" خلال أقل من ساعة

المصدر: الفجيرةـ الامارات اليوم



تمكنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة في إدارة شرطة دبا الفجيرة من القبض على عصابة مكونة من (4) متهمين قاموا بسرقة مبالغ نقدية ومجوهرات من منزل أحد المواطنين بمنطقة دبا.



وتعود تفاصيل الجريمة إلى ورود بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة دبا الفجيرة من قبل أحد المواطنين يفيد فيه بتعرض منزله للسرقة ظهر يوم الجمعة أثناء فترة غيابه عن المنزل حيث لاحظ اختفاء خزانة حديدية تحتوي على مبالغ نقدية ومجوهرات تقدر بقيمة نصف مليون درهم.



ومن جانبه ذكر العقيد سيف راشد الزحمي مدير إدارة شرطة دبا أنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق عمل للقبض على العصابة التي أطلق عليها عصابة النهار ومن خلال البحث والتحري تمكن الفريق من تحديد هوية الجناة وتبين بأن الجناة انتقلوا فور ارتكاب جريمتهم إلى إمارة عجمان وخلال أقل من ساعة تم القبض على المتهمين بالتنسيق مع شرطة عجمان واستعادة الخزنة مع المسروقات.



وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بقيامهم بعملية التخطيط للسرقة ومراقبة المنزل بالتعاون مع العاملة المساعدة واستغلال غياب الأسرة وتنفيذ الجريمة وعليه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

من جهته أشاد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بالحرفية العالية التي يتمتع بها رجال الشرطة وجاهزيتهم في التعامل مع مثل هذه القضايا، كما أشاد بتعاون القيادة العامة لشرطة عجمان في تسهيل القبض على المتهمين. وذكر أن شرطة الفجيرة ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الإخلال والعبث بالأمن.

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