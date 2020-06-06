شرطة أبوظبي: ترك الأطفال بالمركبات أثناء التسوق وتعريضهم للخطر "جريمة"

ناشدت شرطة أبوظبي السائقين عدم ترك الأطفال داخل المركبات بمفردهم أثناء التسوق، أو لأي سبب آخر، وعدم تعريض حياتهم للخطر، حيث يُعد ذلك جريمة يُعاقب عليها القانون، وستتم إحالة كل من يثبت إهماله في مثل هذه الحالات إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضحت أن ترك الأطفال في المركبات قد يتسبب في وفاتهم أو تعريضهم للاختناق، نتيجة عبث الاطفال بمفتاح السيارة وإغلاقها، ما يؤدي إلى نقص الأوكسجين، وارتفاع درجات الحرارة داخل المركبة أو تحريكها جراء العبث بناقل الحركة، ووقوع حادث، أو استغلال ضعاف النفوس وسرقة السيارة.

وقالت إن حوادث اختناق الأطفال داخل السيارة، وهم بمفردهم، تعود إلى إهمال الأسر في المقام الأول، كون الطفل لا يعي المخاطر التي تحيط به نتيجة قلة إدراكه للأمور، وهنا يأتي دور أولياء الأمور في حماية الطفل من نفسه ومن الآخرين، حيث يعتبر دور الأسرة حيوياً في هذا الإطار، متمنية عدم وقوع مثل هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها الأبرياء.

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