ضبط مخالفين لتدابير «كورونا» الاحترازية

المصدر: أبوظبي ■وام

صرّح المتحدث الرسمي لنيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة بأنه في إطار الجهود التي تبذلها سلطات الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، والحد من انتشاره، ومتابعة التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات التي قررتها الجهات المختصة، ضُبط عدد من مخالفي تلك التعليمات في الدولة من جنسيات مختلفة.

وأوضح المتحدث أن أوجه المخالفات المرتكبة من المخالفين تعددت بين عدم الالتزام بتعليمات الحجر في المنشآت الخاصة بمجال الحجر الصحي، والخروج من المنازل في أوقات الحظر المعلن عنها، وعدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي، ومخالفة قرار الاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين، ومخالفة منع وتقييد التجمعات والاجتماعات في الأماكن العامة والمزارع والعزب، وأخيراً مخالفة مسؤولي الشركات لعدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي في المنشآت الخاصة.

وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتحرير محاضر بمخالفاتهم، وتراوح الغرامة المقررة لتلك المخالفات ما بين 3000 و50 ألف درهم وفقاً لطبيعة المخالفة. وأهابت النيابة العامة بالجمهور الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من لا يلتزم بالتدابير والإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار مرض «كوفيد ـ 19»، حرصاً منها على حماية صحة وسلامة أفراد مجتمع الإمارات، ودعم الجهود الحكومية في الدولة لاحتواء تداعيات الجائحة على مختلف جوانب الحياة، الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

أسماء وصور المخالفين.. وقائمة الغرامات والجزاءات الإدارية

- الغرامات المقررة للمخالفات تراوح ما بين 3000 و50 ألف درهم وفقاً لطبيعة المخالفة.

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