جهاز أمن الدولة في دبي يضبط زعيم عصابة دولية

المصدر: محمد فودة - دبي

ألقى جهاز أمن الدولة في دبي القبض على مجرم بالغ الخطورة يدعى أمير فاتن مكي، (دنماركي)، ويُعد من أخطر قيادات العصابات الدولية المُنظمة النشطة في مجالات إجرامية عدة، مثل القتل وتجارة المخدرات وغسيل الأموال، وذلك في إنجاز أمني جديد لإمارة دبي، وضمن عملية نوعية تمت مساء الأربعاء الماضي.

وأفاد مسؤول أمني في دبي، بأن أمير مكي، من المدرجين على قوائم «الإنتربول»، كونه مطلوباً بتهمة القتل العمد، وكان محل اهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام الإسبانية والأوروبية بشكل عام، نظراً لجرائمه الوحشية المتعددة، وعلى الرغم من المتابعات والملاحقات الأمنية الواسعة له في أوروبا، لم تنجح أي من محاولات القبض عليه هناك، موضحاً أن مكي تردد على الدولة مستخدماً جوازات سفر متعددة.

وكشفت تقارير إعلامية أن أمير مكي البالغ من العمر 22 عاماً، يتزعم واحدة من أخطر العصابات في أوروبا، وكانت آخر العمليات التي نفذتها تلك العصابات تصفية رجل كان برفقة زوجته وطفله الصغير أمام منزله الفخم في جنوب العاصمة البريطانية لندن، في إطار حرب عصابات شرسة في أوروبا، واستطاع مكي بعدها الهروب من مطاردة نفذها أكثر من 120 عنصر أمن متخصصاً في الشرطة الإسبانية خلال عام 2018، واختفى بعدها تماماً إلى أن قُبض عليه في دبي.

وقال مسؤول جهاز أمن الدولة في دبي، إنه بعد تنفيذ عمليات استخباراتية وميدانية سرية متقنة جرت في ظروف استثنائية نتيجة لتقييد الحركة في دبي ضمن جهود مكافحة فيروس «كوفيد-19»، وما تبعها من إجراءات وقائية مكثفة، تمكنت الفرق الأمنية من رصد أحد الأشخاص ووضعته قيد الاشتباه، حتى تم التحقق من هويته والتأكد من أنه أمير مكي.

وأضاف المسؤول الأمني أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل فريق قانوني بالتعاون مع النيابة العامة في دبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لإصدار الأذونات القانونية لإلقاء القبض عليه وتسليمه للجهة القضائية المختصة.

وأشار إلى أنه في عملية أمنية تمت باحترافية عالية وسرعة كبيرة، جرت مداهمة مقر إقامة المدعو أمير مكي منتصف ليل الأربعاء الماضي في أحد أحياء دبي، حيث تم إلقاء القبض عليه، وجارٍ التحقيق معه حالياً تمهيداً لتسليمه إلى جهة الطلب.

وأكد المسؤول أن أبناء الوطن الساهرين على أمنه وسلامته لم ولن يسمحوا لأي عناصر إجرامية مهما كانت خطورتها أو درجة إتقانها في التخفي، بالإفلات من قبضة القانون، كما أنهم لم ولن يتهاونوا في تعقب كل من تسوّل له نفسه اقتراف أفعال يجرمها القانون، وأن الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات مستمرة في تعزيز علاقات التعاون الوثيقة التي تجمعها بمختلف الأجهزة الأمنية حول العالم من أجل مضافرة الجهود في رصد وتعقب العناصر والتنظيمات الإجرامية، لتوقيفها وتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة لنيل الجزاء العادل وفق أحكام القانون.

إلى ذلك تقصت «الإمارات اليوم» أبرز المعلومات بخصوص المتهم أمير مكي، وكشفت وسائل إعلام أوروبية أنه يتزعم عصابة دولية تحمل اسم «لوس سويخوس» نفذت سلسلة من جرائم القتل والترويع، آخرها اغتيال رجل سويدي يدعى فلامير بكيري، يبلغ من العمر 36 عاماً حين كان برفقة زوجته وابنه أمام منزله الفخم الذي يبلغ سعره 1.7 مليون جنيه إسترليني وذلك عشية الاحتفالات برأس السنة يوم 24 من ديسمبر الماضي.

حرب عصابات أوروبية

فتحت الشرطة البريطانية «متروبوليتان» تحقيقاً موسعاً حول تورط العصابة التي يقودها أمير مكي في عملية اغتيال فلامير بكيري في إطار حرب عصابات أوروبية، وربطت تلك العصابة بجرائم اغتيالات وتفجيرات وخطف، لافتة إلى أن مكي استطاع الفرار من ملاحقة كبرى من قبل الشرطة الإسبانية نفذها أكثر من 120 شرطياً محترفاً واختفى كلياً منذ نوفمبر 2018، بعد إصابته بطلق ناري في ساقه.

وصنفت الشرطة الإسبانية وأجهزة أمنية أوروبية مكي باعتباره مجرماً بالغ الخطورة، وأصدرت مذكرة عبر الإنتربول لملاحقته، لكنه لم يستطع الإفلات من قبضة الأجهزة الأمنية في دبي.

فيديو: جهاز أمن الدولة في دبي يعتقل أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المنظمة.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/RsXeQZIk8H — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 5, 2020

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عنصر أمن متخصصاً في الشرطة الإسبانية طاردوا مكي ونجح في الهروب منهم في 2018.

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