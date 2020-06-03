100 مخالفة «كمامة وتباعد جسدي» على شواطئ دبي

المصدر: محمد فودة - دبي

رصدت «الإمارات اليوم» خلال جولة ميدانية في عدد من شواطئ دبي تفاوتاً في الالتزام بالإجراءات الاحترازية من جانب مرتادي البحر بعد قرار إعادة فتح الشواطئ، وقابل ذلك انتشار مكثف من قبل دوريات شرطة دبي ومفتشي البلدية فضلاً عن حراس وأفراد أمن الشواطئ.

وسجلت شرطة دبي أكثر من 100 مخالفة خلال ثلاثة أيام، تنوعت بين عدم الالتزام بالتباعد الجسدي أو عدم ارتداء الكمامة على الشواطئ، كما لجأت إلى استخدام طائرات بدون طيار «الدرون» في مراقبة الشواطئ من الجو والتأكد من التزام الجميع بالتعليمات.

وبحسب الجولة، استمر الإقبال بشكل لافت على الشواطئ، على غير المعتاد في الأيام العادية، وفرضت الجهات المعنية ومنها شرطة دبي وبلدية دبي إجراءات التباعد الجسدي فالتزم مرتادو البحر بالبقاء على مسافة لا تقل عن مترين.

في المقابل كانت أبرز الملاحظات السلبية التي رصدت خلال الجولة، الاقتصار على تطبيق التباعد بين الأشخاص الذين لا تربطهم علاقة ولم يأتوا معاً إلى الشاطئ، لكن في المقابل جلست مجموعات من الأصدقاء معاً دون التزام بالإجراءات اللازمة، كما لوحظ عدم التقيد بارتداء الكمامة فور الخروج من البحر والجلوس على الشاطئ بحسب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وقال محمد البحيري، أحد الملتزمين بالتعليمات خلال جلوسه على شاطئ لامير، إنه لا يريد تكدير فرحته بعودة الحياة تدريجياً وفتح الشواطئ مجدداً بارتكاب ما ينغص عليه ذلك، لافتاً إلى أن صديقاً له لم يلتزم بتعليمات ارتداء الكمامة، فحررت له مخالفة بقيمة 3000 درهم.

فيما ذكر علي أبوطالب، أن تحذيراً واحداً كان كافياً من أحد أفراد شرطة دبي أثناء جلوسه على شاطئ كايت بيتش بضرورة ارتداء الكمامة وإلا سيكون عرضة لمخالفة بقيمة 3000 درهم، مؤكداً إيمانه بشعار المرحلة بأنها مسؤولية الجميع وعلى كل فرد الالتزام حتى لا تعود العجلة إلى الوراء وتتخذ الدولة إجراءات أكثر تشدداً.

من جهته قال خالد بونجاح، إنه يجد صعوبة في ارتداء الكمامة أثناء جلوسه على الشاطئ إذ يشعر بصعوبة في التنفس، لافتاً إلى أنه تلقى تحذيرات من مسؤول الأمن على الشاطئ وسيحرص على الالتزام.

وأفادت سونيا فيلينوفا، بأنه من الجيد فتح الشواطئ مجدداً في دبي فهي المتنفس الأروع والوجهة المحببة للجميع، مشيرة إلى أنها تلتزم بالتعليمات لكن تنسى ارتداء الكمامة أحياناً، معربة عن استيائها من تصرف البعض بلامبالاة أو عدم الحذر مثل مجموعة من الأشخاص لم يلتزموا بالتباعد الجسدي، مؤكدة أن «هذا لا يساعدنا جميعاً».

إلى ذلك، سجلت فرق أمن الشواطئ التابعة لمركز شرطة الموانئ أكثر من 100 مخالفة خلال ثلاثة أيام شملت عدم ارتداء الكمامة أو عدم الالتزام بالتباعد الجسدي.

وقال الملازم أحمد المرزوقي من قسم أمن الشواطئ، إن مرتادي الشواطئ لم يكونوا ملتزمين في الأيام الأولى بعد صدور قرار إعادة فتح الشواطئ، لكن بتطبيق المخالفات بدأ معظمهم في الالتزام، مؤكداً أن هناك حرصاً على تطبيق التعليمات بكل صرامة حفاظاً على سلامة الجميع.

إجراءات السلامة

أعلنت بلدية دبي عن إعادة فتح شواطئ الممزر وجميرا وأم سقيم وشاطئ «جي بي آر»، داعية المرتادين من المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة ومراعاة الإرشادات كافة التي تم تعميمها في المواقع لضمان سلامة الجميع.

الشــرطة تــراقـــب الشـــواطئ جـــواً بـ «الدرون» لرصد غير الملتزمين.

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