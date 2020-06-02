شرطة دبي تسجل 100 مخالفة "احذروا هذه السلوكيات على الشواطئ

المصدر: محمد فودة - دبي

رصدت "الإمارات اليوم" خلال جولة ميدانية بعدد من شواطئ دبي تفاوتاً في الالتزام بالإجراءات الاحترازية من جانب مرتادي البحر بعد قرار إعادة فتح الشواطئ، لكن قابل ذلك انتشار مكثف من قبل دوريات شرطة دبي ومفتشي البلدية، فضلاً عن حراس وأفراد أمن الشواطئ في منطقة لامير.

وسجلت شرطة دبي خلال ثلاثة أيام فقط من القرار أكثر من 100 مخالفة تنوعت بين عدم التزام بالتباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامة على الشواطئ، كما لجأت إلى استخدام طائرات من دون طيار لمراقبة الشواطئ من الجو والتأكد من التزام الجميع بالتعليمات.

وبحسب الجولة التي شملت "كايت بيتش"، استمر الإقبال أمس بشكل لافت على الشواطئ، على غير المعتاد في الأيام العادية وليس عطلة نهاية الأسبوع، لكن فرضت الجهات المعنية ومنها شرطة وبلدية دبي إجراءات التباعد الاجتماعي فالتزم مرتادو البحر بالبقاء على مسافة لا تقل عن مترين.

وفي المقابل كانت أبرز الملاحظات السلبية التي رصدت خلال الجولة، الاقتصار على تطبيق التباعد بين الأشخاص الذين لا تربطهم علاقة ولم يأتوا سوياً إلى الشاطئ، لكن في المقابل جلست مجموعات من الأصدقاء سوياً دون التزام بالإجراءات اللازمة، كما لوحظ عدم التقيد بارتداء الكمامة فور الخروج من البحر والجلوس على الشاطئ بحسب التعليمات الصادرة في هذا الخصوص.

وقال محمد البحيري أحد الملتزمين بالتعليمات خلال جلوسه على شاطئ لامير إنه لا يريد تكدير فرحته بعودة الحياة تدريجياً وفتح الشواطئ مجدداً بارتكاب ما ينغص عليه ذلك، لافتاً إلى أن صديقاً له لم يلتزم بتعليمات ارتداء الكمامة، فحررت له مخالفة 3000 درهم، حتى صار يرتديها أثناء النوم حالياً.

فيما ذكر علي أبوطالب أن تحذيراً واحداً كان كافياً من أحد أفراد شرطة دبي أثناء جلوسه على شاطئ كايت بيتش بضرورة ارتداء الكمامة وإلا سيكون عرضة لمخالفة قيمتها 3000 درهم، مؤكداً إيمانه بشعار المرحلة بأنها مسؤولية الجميع الآن وعلى كل فرد الالتزام حتى لا تعود العجلة إلى الوراء وتتخذ الدولة إجراءات أكثر تشدداً.

من جهته قال خالد بونجاح إنه يجد صعوبة في ارتداء الكمامة أثناء جلوسه على الشاطئ، إذ يشعر بصعوبة في التنفس، لافتاً إلى أنه تلقى تحذيرات من مسؤول الأمن على الشاطئ وسيحرص على الالتزام قدر استطاعته.

وأفادت سونيا فيلينوفا بأنه من الجيد فتح الشواطئ مجدداً في دبي فهي المتنفس الأروع والوجهة المحببة للجميع، مشيرة إلى أنها تلتزم بالتعليمات لكن تنسى ارتداء الكمامة أحياناً، معربة عن استيائها من تصرف البعض بنوع من اللامبالاة أو عدم الحذر مثل مجموعة من الأشخاص لم يلتزموا بالتباعد الاجتماعي، مؤكدة أن هذا لا يساعدنا جميعاً.

إلى ذلك سجلت فرق أمن الشواطئ التابعة لمركز شرطة الموانئ أكثر من 100 مخالفة خلال ثلاثة أيام شملت عدم ارتداء الكمامة أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وقال الملازم أحمد المرزوقي من قسم أمن الشواطئ إن مرتادي الشواطئ لم يكونوا ملتزمين في الأيام الأولى بعد صدور قرار إعادة فتح الشواطئ، لكن بتطبيق المخالفات بدأ معظمهم في الالتزام، مؤكداً أن هناك حرصاً على تطبيق التعليمات بكل صرامة حفاظاً على سلامة الجميع.

يذكر أن بلدية دبي أعلنت عن إعادة فتح شواطئ الممزر وجميرا وأم سقيم وشاطئ "جي بي آر" ، ودعت المرتادين من المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة ومراعاة كافة الإرشادات التي تم تعميمها في المواقع لضمان سلامة الجميع.

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