رادارات أبوظبي ترصد المركبات كافة وقت التعقيم.. والتظلم لـ «حاملي التصاريح»

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أفادت شرطة أبوظبي بأن أجهزة الرادار والأنظمة الذكية على الطرق، تصور حركة المركبات كافة، أثناء فترة التعقيم الوطني، بما فيها مركبات الحاصلين على تصاريح لقضاء الأعمال الضرورية، مشيرة إلى أنها تتيح لهذه الفئة تقديم طلب تظلم خلال 15 يوماً من تلقيهم إشعاراً بالمخالفة، مرفق بصورة من تصريح الحركة الصادر لهم، وأية فواتير شراء أو أوراق ثبوتية تسوغ خروجهم إلى الطريق أثناء فترة التعقيم، وذلك على موقع النيابة العامة الاتحادية، حتى يتمكنوا من إزالتها.

جاء ذلك رداً على استفسارات وردت من قراء لـ«الإمارات اليوم»، بشأن التقاط الرادار صوراً لمركباتهم، على الرغم من حصولهم على تصاريح حركة، وما إذا كان بوسعهم التظلم من المخالفات، أم أنها ستلغى آلياً بناء على تصريح الحركة الصادر لهم.

وعدلت وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، برنامج التعقيم الوطني، ليصبح من الـ10 مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، بدلاً من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحاً، اعتباراً من السبت الماضي، وتستثنى من ذلك مضامير سباقات الهجن، لتكون من الساعة الـ10 مساء إلى الخامسة من صباح اليوم التالي.

ونبهت شرطة أبوظبي إلى أن مخالفة الخروج والتنقل في أوقات التعقيم المعلن عنها تبلغ 3000 درهم، بناءً على قائمة المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المعلنة سابقاً، الصادر بها قرار من مجلس الوزراء، لافتة إلى أن هناك أربعة استثناءات للخروج خلال فترة التعقيم، وهي: شراء الاحتياجات الغذائية الضرورية، شراء الاحتياجات الدوائية الضرورية، الطوارئ الصحية، العمل في أحد القطاعات الحيوية.

ودعت إلى الالتزام بالمدة الزمنية المحددة للتصريح الذي تمنحه في حالات الضرورة، لتلافي التعرض للمخالفة. وفي حال الخروج دون تصريح لمقتضيات الضرورة، مثل زيارة المستشفى أو الصيدلية أو شراء الاحتياجات الأساسية، فيجب إثبات سبب الخروج الطارئ، منبهة إلى ضرورة التقدم للحصول على تصريح الحركة خلال ساعات التعقيم وليس قبل ذلك.

وأكدت أن الرادارات والأنظمة الذكية تسجل مخالفات على جميع المركبات بلا استثناء، ولا تميز بين المركبة الحاصلة على تصريح والمركبة التي خالفت إجراءات الخروج دون ضرورة، داعياً الحاصلين على تصريح تنقل إلى الاحتفاظ بالأوراق التي تثبت ذهابهم إلى المستشفى أو الصيدلية أو السوبر ماركت أو الجمعيات، والاحتفاظ بفواتير الدفع والشراء، كإثبات وأدلة لتقديمها عند الاعتراض على المخالفات.

وأوضحت أنه يحق للشخص التظلم من المخالفة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للنيابة العامة www.pp.gov.ae، خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بها.

6 مخالفات لغير الملتزمين بإجراءات «كورونا»

نصت اللائحة المحدثة لقائمة المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية، على تطبيق ست مخالفات على السائقين والركاب المخالفين للإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا»، هي:

- مخالفة الحد الأقصى لعدد ركاب المركبة الواحدة (3 أفراد) بغرامة 3000 درهم. ويستثنى منها أفراد الأسرة الواحدة، أو الأقارب حتى الدرجة الثانية.

- مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القطنية، أو اللثام، في وسائل النقل العام أو في وسائل النقل الخاص، إذا كان يستقلها شخصان أو أكثر، بغرامة قيمتها 3000 درهم.

- مخالفة كل من يخرج أو يتنقل في أوقات الحظر المعلن عنها من الجهات المختصة، إلّا إذا كان الخروج لشراء الاحتياجات الضرورية أو الدوائية، بغرامة قيمتها 3000 درهم.

- مخالفة حظر نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة بقيمة 10 آلاف درهم.

- مخالفة السعة الاستيعابية، المقدرة بنصف عدد المقاعد، عند استخدام وسيلة النقل، بغرامة 5000 درهم للمسؤول عن الشركة.

- مخالفة عدم ترك مسافة الأمان المقررة بمترين عند الصعود أو النزول من المركبة بقيمة 5000 درهم، للمسؤول عن الشركة، و500 درهم للعامل المخالف.

شرطة أبوظبي دعت إلى الالتزام بمدة التصريح لتلافي التعرض للمخالفة.

3000

درهم قيمة الغرامة المالية لمخالفة قرار تقييد الحركة أثناء التعقيم.

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