إنقاذ 3 مواطنين مصابين من قمة جبل برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

تمكن فريق البحث والإنقاذ التابع لشرطة رأس الخيمة، برئاسة رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة العقيد طيار سعيد راشد اليماحي، من إنقاذ ثلاثة مواطنين تعرضوا لإجهاد شديد خلال رحلة جبلية في قمة جبل منطقة سليّة البقل.

وأوضح اليماحي أن غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة تلقت بلاغا بوجود ثلاثة مواطنين في قمة جبلية بمنطقة (سليّة البقل) على ارتفاع 4000 قدم، يعانون إعياءً وانهاكاً شديدين. وعلى الفور تم تحريك طائرة قسم جناح الجو إلى موقع البلاغ، وعلى متنها فريق البحث والإنقاذ، حيث تم العثور على المصابين خلال 15 دقيقة فقط من ورود البلاغ، وتم تقديم العون والمساعدة لهم، إضافة إلى الإسعافات الأولية، ونقلهم الى المستشفى لاستكمال العلاج اللازم.

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