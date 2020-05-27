شرطة أم القيوين: مخالفات تقييد الحركة المرورية لا تطبق على المركبات القادمة من دبي

المصدر: مصباح أمين - أم القيوين

قال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة أم القيوين، العقيد سعيد عبيد بن عران، إن وقت تقييد الحركة في المرورية في الإمارة لم يتغير خلال فترة برنامج التعقيم الوطني من الساعة الثامنة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحا.

وأوضح بن عران لـ "الإمارات اليوم" أن كل من يتواجد في الإمارة بعد الساعة الثامنة مساءً دون مقتضى سيتم مخالفته وفقا للإجراءات والقوانين المتبعة، ويستثنى من المخالفات الفئات التي تم تحديدها من قبل الجهات المعنية.

وأشار إلى أنه في حال ثبت لرجل المرور أن سائق المركبة المخالف لتقييد الحركة في إمارة أم القيوين يعمل في إمارة دبي وقد دخل الإمارة بعد تطبيق تقييد الحركة المرور في الإمارة، فإنه يستثنى من المخالفة ولرجل المرور تقدير الموقف في وقته والتثبت من صحة جولان قائد المركبة في أم القيوين.

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