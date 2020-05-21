شرطة عجمان تلقي القبض على اسيوي قام بسرقة 3 سيارات

المصدر: عجمان ــ الامارات اليوم

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على آسيوي قام بسرقة ثلاث سيارات وهي في حالة التشغيل من أمام عدد من المحلات التجارية في إمارة عجمان.

وحول تفاصيل القضية كشف المقدم أحمد سيعد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، عن ورود بلاغات من اشخاص تفيد بتعرض سياراتهم للسرقة بالكامل أثناء وقوفهم أمام محالات تجارية بمنطقة النعيمية، وتركوها في حالة التشغيل.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من إدارة التحريات والمباحث الجنائية لمتابعة القضية وضبط المشتبه بهم، وبالبحث والتحري تم التعرف على الجاني ليتبين أنه متواجد في إمارة الشارقة.

وباتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تمكن رجال التحريات من ضبط المتهم وهو شاب آسيوي يدعى (خ.م) في التاسعة عشر من عمره، واعترف بقيامه بسرقة السيارات بعدما تركها أصحابها أمام المحلات التجارية وتوجهوا لشراء حاجياتهم، كما تمكن الفريق من استعادة المركبات الثلاثة وهي بحالة جيدة، وتم تحويل المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة.

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