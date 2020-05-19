"خيالة شرطة دبي" تخالف 969 شخص و260 مركبة بسبب "كورونا"

المصدر: محمد فودة-دبي

قال مدير مركز شرطة الخيالة في شرطة دبي العميد خبير محمد عيسى العظب ، أن خيالة شرطة دبي نفذوا447 دورية في الإمارة منذ بدء إجراءات التعقيم الوطني في الفترة من 26 مارس إلى 12 من مايو الجاري، وساهموا في تعزيز الأمن والأمان في أرجاء إمارة دبي ضمن فرق عمل شرطة دبي المختلفة المشاركة في مهام خط الدفاع الأول.



وأضاف أن دوريات الخيالة خالفت خلال فترة التعقيم الوطني 620 مركبة، و969 من المشاة من بينهم أشخاص مخالفين لقرار النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية وقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وأشار إلى أن أن فرق الخيالة نفذت مهام التغطية الأمنية لمناطق التعقيم الوطني لقدرتها على الدخول في المناطق الضيقة التي لا تستطيع المركبات الوصول إليها، منوهاً بالجهود الاستثنائية لخيالة شرطة دبي وإخلاصهم في عملهم كخط للدفاع الأول.



يذكر أن شرطة دبي تعتبر من أقدم الأجهزة الشرطية التي استخدمت الخيل في عملها، إذ تأسس مركز الخيالة في سبعينيات القرن الماضي ثم تحول لإدارة فرعية ومن ثم لمركز شرطة الخيالة، وحصل على الاعتراف الدولي من قبل منظمة الخيول البريطانية لتطبيقه أحدث أنظمة العمل في مجال تدريب المدربين بالمركز، وتدريب ‏الخيول، وتطبيق أحدث أنظمة الموارد البشرية والسلامة المهنية في مختلف الأقسام والشعب.

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