في دبي نام الدراج ففقد ساقه على الرصيف

المصدر: محمد فودة ـ دبي

أفادت شرطة دبي بأنها سجلت أخطاء فادحة تتسبب في وقوع حوادث مرورية أسفرت عن نهايات حزينة لأصحابها، خلال الأيام الأخيرة، لافتة إلى وقوع حادث مروري يوم الخميس الماضي في نحو الساعة 2.45 مساء على شارع السرايات تجاه شارع الخيل الأول، إذ غلب النعاس سائق دراجة نارية ففقد السيطرة عليها ما أدى إلى تدهورها واصطدامها بالرصيف، ما أدى إلى قطع رجل السائق.



وقال مصدر أمني لـ«الإمارات اليوم» إن الدوريات المرورية والدوريات التابعة لمركز الشرطة المختص انتقلت إلى موقع الحادث، وتم معاينة الموقع، والتأكد من ملابساته، وتم نقل السائق المصاب إلى المستشفى بواسطة مركبات الإسعاف، مؤكداً ضرورة حصول الشخص على راحة كافية قبل قيادة أي مركبة سواء كانت سيارة أو دراجة نارية.



وأضاف أن حادثاً آخر سجلته شرطة دبي في اليوم ذاته الساعة 3.30 مساء عندما تعرضت امرأة عربية للدهس على شارع الوصل بعد تقاطع المنارة، الحادث الذي أسفر عن إصابتها بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة.



وأشار إلى تدهور سيارة على جسر الميدان نتيجة الانحراف المفاجئ، وأسفر الحادث عن إصابة السائق بإصابات بسيطة والراكب الذي كان برفقته بإصابات بليغة.



يذكر أن شرطة دبي سجلت في اليوم ذاته حادثاً بليغاً أسفر عن وفاة رجلين وامرأة على شارع الشيخ زايد نتيجة احتراق المركبة التي كانوا بداخلها وتفحمها تماماً في الحادث المركبة الذي بدأ باصطدام ثلاث مركبات، فتوقفت سيارة الضحايا، وفي هذه الأثناء قدمت سيارة صالون صغيرة لم ينتبه سائقها إلى توقف الطريق واصطدم بقوة بسيارة الأشخاص الثلاثة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها ووفاتهم.

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