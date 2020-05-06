شرطة دبي تضبط 102 متسولاً ضمن حملة "كافح التسول"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفاد مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العقيد علي سالم، عن ضبط 102 متسولاً من مختلف الجنسيات، وذلك ضمن حملة "كافح التسول" التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي في مطلع شهر رمضان الجاري بالتعاون مع الشركاء، حيث دعت شرطة دبي للإبلاغ عن المتسولين الذين يستغلون حلول شهر رمضان المبارك في استعطاف واستجداء المارة للتسول وجمع المال خاصة مع الظروف الراهنة.



وقال العقيد علي سالم، إن الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية قامت بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول بالتعاون مع الشركاء، وتكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين بها، مشيراً إلى أن التسول يرتبط بسلوكيات سلبية يهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، وتسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري، نتيجة المخاطر التي ترتبط بالتسول، ومنها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة، واستغلال أطفال ومرضى وذوي عاهات في التسول، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.



ودعا العقيد علي سالم إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901) أو منصة عين الشرطة من خلال التطبيقات الذكية لشرطة دبي.



كما ودعا أفراد المجتمع بالمساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحد من ظاهرة التسول، وذلك من خلال التبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية، حتى يضمنوا وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، وألا يكونوا سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول.



وحذر العقيد علي سالم أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لرسائل التعاطف الالكترونية التي يبعثها متسولون عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وتتضمن روايات مفبركة، مطالبا بتجاهلها وعدم الانسياق وراءها أو تصديقها، والابلاغ عنها عبر منصة ecrime المعنية بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسلة وسهلة من خلال العنوان الالكتروني www.ecrime.ae

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