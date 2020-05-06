بالفيديو.. 12 إصابة في حريق بناية سكنية بالشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استجابت طواقم الإسعاف الوطني إلى جانب فرق الدفاع المدني وشرطة الشارقة، قبل ساعات، لحريق اندلع في بناية سكنية في منطقة النهدة في الشارقة، نتج عنه 12 إصابة (10 بسيطة و 2 متوسطة) تم إسعافها في الموقع بعد إخلائها من قبل فرق الدفاع المدني ونقل ثلاثة منها الى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم.

وتفصيلا، ارسلت غرفة عمليات الإسعاف الوطني فور استلامها البلاغ 5 سيارات إسعاف ومركبة مستجيب أول، وتم تفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع الإصابات المتعددة التي تضمنت تفعيل منطقة الفرز، والتصنيف وإجراء اللازم من ناحية تقديم الإسعافات، والإنذار المبكر للمستشفى لاستقبال الحالات المتوقعة.

فيديو | كوادر إمارة الشارقة تتعامل مع حريق بأحد الأبراج السكنية بمنطقة النهدة.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/xfN8UyGb65 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 5, 2020

وقد أدى تعاون وتكاتف وسرعة الجهات المستجيبة في التعامل مع الحدث إلى السيطرة على الحريق والحفاظ على سلامة جميع القاطنين.

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