بالفيديو: "الإمارات اليوم" في جولة ميدانية مع شرطة دبي في خط الدفاع الأول

المصدر: محمد فودة-دبي

أكد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري إن النجاح في تنفيذ عدد ضخم من عمليات التعقيم، والسيطرة على انتشار الفيروس في بؤر بعينها مثل منطقتي الراس ونايف له عدة عوامل أهمها استجابة أفراد المجتمع للتعليمات، خصوصاً المتعلقة بتقييد الحركة خلال فترة الحظر الكلي التي نفذت على مدار اليوم قرابة ثلاثة أسابيع، إلى أن صدر قرار التخفيف الجزئي.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور العميد سيف مهير المزروعي لـ"الإمارات اليوم" إن أعمال التعقيم التي كانت تجري في أسبوع قبل قرار تقييد الحركة الكلي، كانت تنفذ في يوم واحد فقط حين طبق القرار ومنعت الحركة على مدار الساعة، لافتاً إلى أن شرطة دبي لجأت إلى نظام ذكي لمخالفة غير الملتزمين بتعليمات تستهدف بشكل أساسي، سلامة الناس وحمايتهم من عدوى فيروس كورونا،

وانتشر ضباط وأفراد المرور في شوارع الإمارة على مدار الساعة، وتمركزت خمس نقاط تفتيش على جميع المخارج المؤدية إلى إمارة الشارقة لرصد أي تجاوزات أو مخالفات، وألزموا بضوابط صارمة لحمايتهم من العدوى، ومساعدتهم في ضبط أي تجازوات أو تحايل خصوصاً في نقل العمال من وإلى دبي.

وفي ظل الجهود الضخمة ببرنامج التعقيم التي بذلتها غالبية الدوائر الحكومية في دبي تحت مظلة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، رافقت "الإمارات اليوم" في جولة ميدانية رجال الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، المعنيين في خط الدفاع الأول بتطبيق قرار تقييد الحركة سواء كلياً أو جزئياً، ورصد مخالفي الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة، مثل التباعد الاجتماعي وعدم تجاوز العدد المسموح له بركوب السيارة وارتداء الكمامة، فضلاً عن الخروج من دون تصريح وكذلك القرارات المحلية التي أصدرتها اللجنة العليا مثل عدم انتقال عمال المقاولات من إمارات أخرى إلى دبي.

ويقول رئيس قسم رقباء السير بدير النقيب محمد خليفة البدوواي لـ"الإمارات اليوم" في جولة بنقطة التفتيش الرئيسة على شارع الوحدة تجاه الشارقة: إن الوضع كان أصعب في البداية بلا شك، فنحن نواجه عدواً غامضاً ونطبق تعليمات جديدة على الجمهور، سواء المرتبطة بتقييد الحركة، أو ضرورة الحصول على تصاريح للخروج، والأخرى المرتبطة بالتباعد الاجتماعي والكمامة وغيرها.

ويضيف "عملنا من البداية وفق توجيهات من القائد العام لشرطة دبي بضرورة التركيز على توعية الناس كوننا في خط تماس مباشر معهم، خصوصاً وأن هناك فئة من السائقين ليس لديهم ثقافة متابعة المستجدات والاطلاع على وسائل الإعلام أو شبكات التواصل، وفوجئنا بأن منهم ليس على دراية من الأساس بقرارات تقييد الحركة أو التعليمات المرتبطة بالإجراءات الاحترازية.

واستناداً إلى ذلك اكتفينا في البداية بتحرير مخالفات تحذيرية فقط للأشخاص غير الملتزمين، واستلزم الأمر وجود أفراد يجيدون الحديث بمختلف اللغات المستخدمة في دبي، لضمان توعية الجميع، مؤكداً أن الصعوبات كانت أكثر في البداية، لذا لجأت شرطة دبي إلى التصرف بحزم مع المستهترين، لكن انخفضت تدريجياً حتى صار هناك التزام كامل من قبل جميع أفراد المجتمع.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور تمركزت في خمس نقاط رئيس للتفيش على حدود دبي مع إمارة الشارقة وتحديداً، في شوارع الإمارات، ومحمد بن زايد، وبيروت، ودمشق، والاتحاد، منوهاً بدور هيئة الطرق والمواصلات في تعزيز تلك النقاط وتزويدها بدعم لوجيستي ضروري ومهم، مثل اللافتات الإرشادية والأقماع التي تحمي الدوريات ورجال الشرطة، ما أتاح لها مرونة التحرك والانتقال.

وأشار إلى أن هناك تحديات بالتأكيد، استلزم مواجهتها قدراً كبيراً من التركيز والانتباه، مثل الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين رجال المرور أنفسهم، والالتزام بالإجراءات الوقائية سواء في التعامل مع السائقين والمارة أو فيما بينهم، لافتاً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي لم تبخل على الفرق الميدانية بكل ما يحتاجونه، فجهزت خيمة مزودة بكل الاحتياجات في جميع نقاط التفيش، كما طبقت نظام تعقيم صارم لكل فرد يلتزم به قبل تولي مهامه وحين الانتهاء منها.

وأوضح أن هذه الظروف الاستثنائية فرضت مواقف عدة لم نواجهها من قبل، مثل تحايل بعض الشركات على قرار منع انتقال العمال من إمارات أخرى إلى دبي خلال فترة تقييد الحركة، فلجأ بعضهم إلى نقلهم في مركبات خاصة بدلاً من الحافلات، لدرجة أننا ضبطنا عمالاً مختبئين في الصناديق الخلفية لسيارات خصوصية، كما أن بعض سائقي الحافلات الخفيفة غير الملتزمين بنقل العدد المقرر وفق التعليمات الجديدة الخاصة بفيروس كوورنا، ينزلون العمال قبل نقطة التفيش ويطلبون منها العبور إلى إمارة الشارقة عبر شوارع داخلية، لركوب الحافلات مجدداً بعد تجاوز التفتيش، لكن تصدينا بالتعاون مع شرطة الشارقة لهذه الأساليب كذلك.

وأكد البدواوي أن هذه الأساليب اختفت الآن وصار هناك التزام كبير من غالبية الشركات والأفراد، لذا تمت عمليات التعقيم بشكل أسرع وأسهل مقارنة بالأيام الأولى.

من جانبه قال النقيب محمد خليفة البدواوي إن الروتين اليومي لضباط وأفراد الإدارة العامة للمرور تغير في ظل أزمة كورونا، إذ يجب علينا الالتزام بضوابط صارمة يومياً، فكل شرطي يجب أن يجب أن يتوجه إلى مقر الإدارة قبل ساعة من استلام عمله ميدانياً، والخضوع إلى تعقيم كلي عبر جهاز مخصص لذلك، ثم يتوجه لاستلام الدورية التي تتعرض بدورها إلى تعقيم يومي، ويتسلم مرفقاته الأساسية من قفازات وكمامة، فضلاً عن توفير بدلة خاصة للتعامل مع الحالات الطارئة وذلك بهدف حمايته من أي احتمالات لالتقاط العدوى.

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