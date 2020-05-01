«أبوظبي العمالية» تفصل في 852 دعوى عن بُعد خلال شهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

فصلت محكمة أبوظبي العمالية، في 852 دعوى بالدوائر الابتدائية والاستئنافية، عبر نظام المحاكمة المرئية، خلال شهر من تفعيل خطة العمل عن بُعد بدائرة القضاء في أبوظبي، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة المجتمع.

وأظهرت الإحصاءات الشهرية الصادرة عن محكمة أبوظبي العمالية للأعمال المنجزة عن بُعد، أن إجمالي عدد الدعاوى المقيدة بلغ 444 دعوى بواقع 291 دعوى بالدوائر الابتدائية، و92 في الاستئناف، فيما بلغ عدد ملفات التنفيذ المقيدة 43 ملفاً، و18 قيداً يتضمن الأوامر المستعجلة والتظلمات.

ووصل إجمالي الدعاوى التي تم تداولها في قسم التحضير العمالي إلى 1508 دعاوى، وبلغ عدد الدعاوى المحالة إلى القضاة للفصل فيها 411 دعوى، فيما سجلت الأعمال المنجزة بقسم التنفيذ العمالي 3031 معاملة، بواقع 1277 جلسة تداول، و1754 طلب تنفيذ تم الانتهاء منها بشكل كامل.

كما بينت إحصاءات العمل عن بُعد، تعامل محكمة أبوظبي العمالية، مع أكثر من 500 طلب إلكتروني في قسم القيد، فضلاً عن تلقي 1265 مكالمة من المتعاملين.

وتتيح دائرة القضاء في أبوظبي منظومة متكاملة لإتمام مختلف العمليات القضائية عن بُعد، مع إتاحة نظام إدارة جلسات المحاكمة المرئية للمتقاضين بنسبة 100%، وإمكانية حضور جميع الأطراف وفق التشريعات والإجراءات المقررة، وذلك ضمن مبادرات التحول الرقمي التي تضمن استدامة الأعمال وجودتها.

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